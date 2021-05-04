الثلاثاء 04 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

من هو الخائن خيرت السبكى الذى ظهرى فى «الاختيار 2»؟

الاختيار ٢
الاختيار ٢

ظهرت في حلقات مسلسل "الاختيار 2" شخصية خيرت السبكي ضباط الأمن الوطني الذي شارك في فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، ثم انضم إلى مجموعة تكفيرية ويجسده الفنان طارق صبري.
 

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن طارق صبري، على النحو التالي:

- من مواليد القاهرة عام 1991.

- التحق بكلية الشرطة وتخرج منها في دفعة 2012.

- أطلق على نفسه "أبو علي". 

- كان مدربًا للإرهابيين في سيناء ومخططًا لعدد من جرائم اقتحام مواقع للجيش والشرطة.

- يعتبر أحد الضباط الأربعة من دفعة 2012، الذين شاركوا في فض اعتصام رابعة العدوية، وأدوا عملهم بقوة وكانوا قريبين من الموقع الذي استشهد فيه اثنان من زملائهم، هما محمد جودة ومحمد سمير.

- انضم السبكي إلى العمليات الخاصة، لكنه ظهر على أرائه التشدد، وأسهم في ذلك حضوره دروسًا دينية عند أحد الشيوخ المتشددين فكريًا.

- بعد وصول معلومات للأمن الوطني والأمن المركزي، أُبعد من العمليات الخاصة نهائيًا بسبب تشدده الديني، ونُقل لمديريات أمن بعيدة مثل الوادي الجديد وكفر الشيخ.

- تورط في قضايا إرهابية، وأعلن بعدها عن انضمامه لتنظيم «ولاية سيناء». 

- كان يدرب الإرهابيين في سيناء ويخطط لعدد من جرائم اقتحام مواقع للجيش والشرطة. 

- في 17 نوفمبر 2018، قام الجيش المصري باستهداف مجموعة من أوكار الإرهاب، أعلن بعدها تنظيم ولاية سيناء، مقتل أمير التنظيم الإرهابي، كما أعلنوا قتل الإرهابي خيرت السبكي.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف وعدد من الفنانين الشباب. 

المسلسل يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصرًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساءً ويعاد الساعة 4 صباحًا والساعة 11.30 صباحًا والساعة 4.45 مساءً. 
 

الإرهابي السبكي ضابط الأمن الوطني الاختيار ٢

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