«نافس حليم وشغلته السياسة عن الفن».. 15 معلومة عن الراحل ماهر العطار

توفي منذ قليل المطرب ماهر العطار بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 83 عامًا.

ويرصد “الدستور" ف السطور التالية أبرز المعلومات عن ماهر العطار:

ولد ماهر العطار في يوم 22 يناير عام 1938 في منطقة باب الشعرية بالقاهرة.

حصل على دبلوم المعهد العالي للموسيقى العربية في عام 1960.

درس بعد المعهد العالي للموسيقى العربية التجارة بجامعة عين شمس وتخرج عام 1965.

اكتشفه الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بعد أن استمع له في الإذاعة المصرية وأعجب بصوته.

بدأ مشواره الغنائي بأغنية “بلغوه” والتي تعاون فيها مع الملحن محمد الموجي.

لقبه محمد الموجي بأنه منافس العندليب عبد الحليم حافظ الأول.

قدم العديد من الأعمال السينمائية وبدأ بدور صغير في فيلم “أنا وأمي” عام 1957 لتحية كاريوكا ورشدي أباظة.

حصل على أجر 100 جنيه في أول عمل سينمائي له.

كانت انطلاقته الحقيقية في التمثيل في فيلم “احترسي من الحب” مع زبيدة ثروت في عام 1959.

توالت أعماله السينمائية ومنها “النغم الحزين، لقاء الغرباء، وحب وحرمان، والنغم الحزين، وبنات بحري".

شارك في مسلسل تلفزيوني واحد باسم “القط الأسود” في عام 1964.

كانت آخر أعماله السينمائية فيلم “عودة الابن الضال” لسهير المرشدي وشكري سرحان في عام 1976.

من أشهر أغنياته “داب قلبي، قلبي سألته عليك، الصبر طيب”.

جمعته صداقة قوية بالعندليب عبد الحليم حافظ بالرغم من المنافسة القوية بينهما.

انشغل في العمل السياسي واعتزل الفن بشكل مفاجئ بسبب السياسية بعد أن وعمل كعضو في مجلس محلى وكان زميل زكريا عزمي ثم أصبح بعد ذلك مستشارا لوزير الثقافة المصرية.

وأعلن فهد العطار نجل شقيق المطرب الكبير خبر الوفاة عبر حسابه بموقع فيسبوك، وكتب: "انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي المطرب ماهر العطار، السلام أمانة لأبويا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وداعًا عميد عائلة الفن والعطارين برجاء الدعاء".