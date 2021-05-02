التحالف العربى: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة باتجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه خميس مشيط.



وذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "الاخبارية" السعودية، دون التطرق لتفاصيل أخرى في هذا الصدد.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن - خلال الشهر الماضي - اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط في السعودية.

واعتبر التحالف أن "انتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين"، مشددا: "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

يشار إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية عن أن قواته أحبطت هجومًا جديدًا من قبل الحوثيين الأربعاء الماضي، بطائرة مسيرة مفخخة على جنوب المملكة، حسبما أفادت وكالة أنباء "واس" السعودية.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف العربي قوله إن قواته اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وذكر التليفزيون الرسمي السعودي، في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي (بالتوقيت المحلي)، أن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض دمَّر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب المملكة.

وأكد التحالف أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، موضحًا أن محاولات الجماعة العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وفي وقت سابق، قال التليفزيون الرسمي السعودي: إن التحالف العربي بقيادة الرياض اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون، صوب جنوب المملكة.

وشدد التحالف على أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.