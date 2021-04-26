الآن.. مواعيد عرض مسلسل «الاختيار ٢» على جميع القنوات والإعادة

يرغب كثيرون في معرفة مواعيد عرض مسلسل الاختيار ٢ والإعادة، حيث يحظى المسلسل بنسبة مشاهدة مرتفعة منذ عرض الجرء الأول رمضان الماضي 2020، لذا تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين والمتابعين لأحداث المسلسل عن مواعيد العرض، وتفاصيل الحلقات اليومية للعمل الفني، حيث يتناول في أحداثه بطولات رجال الشرطة المصرية ضد الإرهاب في الفترة التي تزامنت مع وجود جماعة الإخوان الإرهابية على الساحة السياسية.

ويحظى المسلسل بمتابعة كبيرة من جانب الجمهور، لأنه يجسد بطولات رجال الجيش والشرطة في المحافظة على أرض الوطن وترابه العزيز.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار ٢ على جميع القنوات والاعادة



يعرض مسلسل الاختيار 2، الحلقة الجديدة في تمام الساعة 9:30 مساء على شاشة قناة ON E، وتعاد مرتين في اليوم التالي الأولى في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا، والثانية 9:45 صباحا.

بينما يذاع على قناة ON دراما، في تمام الساعة 11:20 مساء، ويعاد للمرة الأولى في 12:45 مساءً، وللمرة الثانية في 04:30 مساء.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 على قناة أبو ظبي



يعرض مسلسل الاختيار 2 على قناة أبو ظبي دراما، في تمام الساعة العاشرة مساء، بينما يعاد في الثانية صباحًا، وفي تمام الساعة السابعة صباحا، والساعة الثانية ظهرا، كما يعرض قناة على أبو ظبي، الحلقة الأصلية والجديدة في تمام الساعة 11 مساء، ويعاد في الواحدة صباحا، وفي تمام الساعة الواحدة مساء.



مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 على قناة ART حكايات

بينما يعرض المسلسل على قناة ART حكايات، التابعة لشبكة قنوات «ART»، حيث يذاع في الـ11 مساء، ويعاد في الساعة السابعة صباحا، إضافة إلى الساعة الثالثة مساء، وعلى «ART حكايات 2» يذاع في الثانية صباحا، ويعاد الساعة 10 صباحا، ثم الساعة السادسة مساء.



أبطال مسلسل الاختيار 2

يضم نخبة كبيرة من الفنانين ومن بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، إنجي المقدم، هادي الجيار، سامح الصريطي، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين. تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، وعدد كبير من الممثلين الأخرين.