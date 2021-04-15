مواعيد برنامج مصطفى حسني في رمضان 2021

حرص جمهور الداعية مصطفى حسنى، على متابعته كل عام خلال شهر رمضان، لذا تصدر مواعيد برنامج مصطفى حسني 2021 محركات البحث خلال هذه الساعات مع بداية شهر رمضان، الذي يحرص فيه الدعاة على تقديم برامج تقدم وجبة إيمانية للجمهور، حيث يعد شهر البركات والطاعات وفرصة عظيمة لتكفير الذنوب والخطايا، حيث يعتبر الناس شهر رمضان سفينة النجاة من بحر الذنوب والعصيان إلى شاطىء الرحمة والفغران.



ويتمتع مصطفى حسني بجماهيرية كبيرة حيث يتابعه الآلاف من الجمهور داخل وخارج مصر، حيث يتميز ببساطة أسلوبه في الدعوة ويقدم برامج تدعو إلى التأمل والتفاؤل، ويحاول بقدر الإمكان خلال برنامجه إلى تبسيط الدين بشكل صحيح وسهل وبسيط للشباب، وتصحيح المفاهيم الخاطئة أيضا.

مواعيد برنامج مصطفى حسني 2021



يعرض برنامح "الثمن" الذي يقدمه الداعية مصطفى حسني على قناة on يوميًا خلال أيام شهر رمضان، ويذاع البرنامج يوميا في تمام الساعة 6 مساء، حيث بدأ أولى حلقاته يوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك، ويستمر حتى نهاية الشهر، كما يمكن للمشاهدين متابعة البرنامج من خلال منصة Watch it في أي وقت، وفي أي مكان بدون فواصل إعلانية.

فكرة برنامج الثمن للداعية مصطفى حسني





تدور فكرة برنامج "الثمن" حول الثمن الذي يدفعه المرء بعد اتخاذ قراراته، أو اية خطوة يقوم بها في حياته، والضريبة التي يدفعها، وكيفيفة تأثير القرار الخطأ على حياته، وكيف يؤثر هذا على حياة كل شخص، كما يقوم بتقديم وجبة إيمانية مدعمة من الكتاب والسنة، للمسلمين، كما يقوم بتوجيه الناس للتأني في اختياراتهم وقراراتهم حتى لا يدفعوا ثمنها فيما بعد.

نبذة تعريفية عن الداعية مصطفى حسني



يذكر أن مصطفى حسنى داعية إسلامي، من مواليد عام 1978 ، حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس عام 2000، كما التحق بمعهد إعداد الدعاة التابع لوزارة الأوقاف المصرية وحصل مه على شهادة.



وبعد عرض مواعيد برنامج مصطفى حسني 2021، قدم العديد من البرامج الدينية عبر عدد من القنوات الفضائية منها: معد ومقدم برامج في قناة اقرأ وقناة أون إي، مدرس لمادة بناء الشخصية في إحدى المدارس الدولية، عضو مجلس إدارة في جمعية حياة بلا تدخين، عضو في فريق مصر " شريان العطاء " لنشر ثقافة التبرع- التطوعي بالدم للأطفال، وكان عضو في فريق نهر الخير، وكان مقدم برنامج في قناه النهار، وأخيرًا برنامجه الجديد "الثمن" على قناة أون.