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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مجلس «الصحفيين» يفشل في تشكيل هيئة مكتبه

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:55 م
الصحفيين
الصحفيين
محمد جعفر
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انتهى اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، منذ قليل، دون اتفاق على تشكيل هيئة المكتب وتوزيع اللجان.

وشهد الاجتماع مشادات بين الأعضاء واعتراضات على استمرار هيئة المكتب القديمة في نفس منصبها.

وتناول الاجتماع حقيقة صدور حكم قضائي يمنع محمد شبانة من استمراره في منصب السكرتير العام، فيما لم يحدد موعد آخر للاجتماع.

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