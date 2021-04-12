رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أبريل 2021 الموافق 01 رمضان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«أحسن خليها ترتاح».. شهود عيان يروون ما حدث لطفلة أوسيم

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:44 م
مقتل الطفلة
مقتل الطفلة
اسلام قورة
طباعة
أصيب أهالي منطقة الشون التابعة لمنطقة أوسيم بالجيزة بحالة من الصدمة والهلع عند سماعهم نبأ مقتل الطفلة ريتاج (3 سنوات) على يد والدتها التى كانت تعانى من حاله نفسية سيئة منذ شهرين والتي قالت بعد التخلص من صغيرتها:"أحسن خليها ترتاح.. هتقعد تعمل إيه؟"

«الدستور» انتقلت إلى منطقة الشون، التابعة لمدينه أوسيم بالجيزة؛ للوقوف على ملابسات الحادث الذي هز قلوب الأهالي، ليقول فاضل، أحد شهود العيان وهو موظف على المعاش، إن الواقعه كانت الجمعة الماضى عندما أخبرنى عم الطفلة أن والدتها تخلصت منها بكتم أنفاسها، ثم قامت بتغطيتها وتركتها حتى عودة زوجها سلامة من عمله (فلاح)، ليفاجئ بزوجته توقظه من النوم وتخبره أنها قتلت ابنتها، فصعق الزوج وأخذ يصرخ غير مصدق حتى تجمّع الجيران والأهالى حيث كانوا يسكنون في بيت وسط الزراعات.

قال جمال، عم والد الطفلة إن الزوجة كانت تمر بأزمة نفسيه منذ شهرين ولم تتلق العلاج المناسب وكانت دائمًا تشكو دائمًا بأنها تشعر بضيق ولا تطيق أحد كما كانت سريعة الغضب:"لم آخذ أنا وزوجها مرضها على محمل الجد، ليعرضها زوجها على أحد أطباء الوحدة الصحية فى المركز وتناولت بعض الأدوية، لكن حالتها لم تتحسن، فاقترح عليه أحد الجيران الذهاب بها إلى شيخ عسى أن يكون بها مس شيطاني فهذه الأشياء والأفكار منتشرة عند بعض الفلاحين.

واستكمل جمال حديثه:"ريتاج كانت أصغر واحدة بين إخوتها وأكثرهم تعلقًا بوالدتها، فكانت دائمًا تدللها وتأخذها بنفسها إلى الحضانة، والغريب فى الأمر أن والدتها حتى هذه اللحظة غير مدركة ما فعلته، حيث إنها لم تزرف دمعة واحدة على طفلتها، وكل الذى قالته:"كده أحسن خليها ترتاح، هتقعد تعمل إيه".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

فتح مسجد عمرو بن العاص لأداء صلاة التراويح (صور)

خاص| «تعرضت لمضايقات».. أقوال إمام عاشور عن هجومه على الأهلى


الصور

image description

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

image description

بـ"الزينة والفانوس".. المصريون يستقبلون شهر الخير بشبرا

image description

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

image description

وزير القوى العاملة يلتقى العمالة العائدة من الخارج فى دمياط

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 للمعلمين وجميع الموظفين| مواعيد قبض المرتبات

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

كبير الأطباء الكنديين: البلاد تقترب من ذروة موجة كورونا الحالية

أيام زمان

«كرهت رمضان بسبب زوجة أبي».. فنانات يتحدثن عن طفولتهن في رمضان

«أزمات إنتاجية».. كواليس خلافات نجوم فيلم «السادات»

«سمع كلامي وتخلى عن النجم الأوحد».. كواليس هجوم سعيد صالح على عادل إمام

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حسين أبو ركبة
ماجد حبته
زئير إيران.. وصريرها!
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
المزيد

الثقافة

«رستم رضا».. قصة الخادم الذي صاحب بونابرت من مصر إلى فرنسا

هكذا روى المؤرخون تاريخًا خرافيًا لمصر

اختتام فعاليات الملتقى الأول للقصة القصيرة في رحاب المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح

وجدي الكومي ممثلا لمصر في «الدائرة.. السطح.. الشمس» لكتّاب «المتوسط»