مجلس نقابة المحامين يعتمد صعود أيمن عبد الحميد لعضويته

اعتمد أغلبية مجلس النقابة العامة للمحامين، تمرير صعود أيمن عبد الحميد أحمد أحمد، في المكان الذي خلا بانتهاء عضوية الأستاذ هشام لطفي بليح بقوة القانون.واعتمد أغلبية مجلس النقابة بالتمرير صعود الأستاذ أيمن عبد الحميد أحمد أحمد، التالي في عدد الأصوات بقوة القانون في المكان الذي خلا بانتهاء عضوية الأستاذ هشام لطفي بليح بقوة القانون، ببلوغه سن المعاش في ١٢ سبتمبر ٢٠٢٠ دون أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد خدمته بعد بلوغه سن المعاش.