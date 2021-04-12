نسرين طافش تروج لـ«المداح» بجلسة تصوير جديدة

روجت الفنانة نسرين طافش لمسلسلها الجديد «المداح» المقرر انطلاقه اليوم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».وظهرت «نسرين» متألقة في أحدث جلسة تصوير بعدسة المصور ياسر الموجي، وعلقت: «رمضان كريم عليكم حبايبي ومتابعيني الراقين جعل الله هذا الشهر الفضيل فرج ورحمة رزق خير بهجة وصحة للجميع».وتابعت: «انتظروا الليلة أولى حلقات مسلسل المداح على قناة النهار الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وقناة النهار دراما في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.. وغدًا على قناة اي أر تي حكايات الساعة السابعة بتوقيت القاهرة».