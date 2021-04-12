حظك اليوم.. برج الدلو لثلاثاء 13 أبريل 2021

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم 13 أبريل 2021 لبرج الدلو، على النحو التالي:الدلومهنيًا: يتحدث القمر المعاكس لبرجك من الثور عن محاكمة أو عن فراق مهني في العمل، ولا سيما أنك تنتقل من مرحلة عادية إلى مرحلة استثنائية.عاطفيًا: تباشر علاقة حب جديدة، او يؤدي أحد الأولاد دورًا في حياتك، او تطل على خبر جيد يتعلق بالزملاء.صحيًا: يغمرك وحي كبير والهام فتختار الأنسب لصحتك وتشعر بالاطمئنان.