المغرب: الأربعاء غرة شهر رمضان المبارك

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، مساء اليوم، أن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك في المغرب.وذكرت الوزارة -في بيان- أنها راقبت هلال شهر رمضان بعد مغرب اليوم الاثنين، فثبت لديها عدم رؤية الهلال، وعليه فإن أول أيام شهر رمضان لعام 1442 هو بعد غدٍ الأربعاء.