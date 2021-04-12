حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 13 أبريل 2021
الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:47 م
هويدا سعيدطباعة
قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم 13 أبريل 2021 لبرج الحمل، على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: تبدأ بتنفيذ أحد المشاريع أو ورشة عمل مقرّرة، في جميع الأحوال انصح لك عدم توقيع مستندات او تحالفات.
عاطفيًا: تعالج القضايا العائلية بلا خوف أو تردد، وتساهم في إحلال السلام وتقريب وجهات النظر بعد التباين.
صحيًا: الأخطار المحيقة بصحتك تزول بعد وإن حيويتك وقدرتك على إزالة الشحم ستجعلك تتخطى ذلك بسرعة.
الحمل
مهنيًا: تبدأ بتنفيذ أحد المشاريع أو ورشة عمل مقرّرة، في جميع الأحوال انصح لك عدم توقيع مستندات او تحالفات.
عاطفيًا: تعالج القضايا العائلية بلا خوف أو تردد، وتساهم في إحلال السلام وتقريب وجهات النظر بعد التباين.
صحيًا: الأخطار المحيقة بصحتك تزول بعد وإن حيويتك وقدرتك على إزالة الشحم ستجعلك تتخطى ذلك بسرعة.