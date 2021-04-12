حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 13 أبريل 2021

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم 13 أبريل 2021 لبرج الحمل، على النحو التالي:الحملمهنيًا: تبدأ بتنفيذ أحد المشاريع أو ورشة عمل مقرّرة، في جميع الأحوال انصح لك عدم توقيع مستندات او تحالفات.عاطفيًا: تعالج القضايا العائلية بلا خوف أو تردد، وتساهم في إحلال السلام وتقريب وجهات النظر بعد التباين.صحيًا: الأخطار المحيقة بصحتك تزول بعد وإن حيويتك وقدرتك على إزالة الشحم ستجعلك تتخطى ذلك بسرعة.