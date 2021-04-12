أهالي الإسكندرية يؤدون صلاة التراويح بمسجد أبو العباس المرسي (فيديو)

استقبل مسجد أبو العباس المرسي بحي الجمرك بالإسكندرية، مساء اليوم، المصلين لأداء صلاة التراويح، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واصطحاب المصلى الخاص بكل مواطن وارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي لمواجهة كورونا.ومن جانبه؛ قال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه تم الآن رفع الآذان لصلاة العشاء والقيام، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي نصت عليها وزارة الأوقاف.وأضاف لـ«الدستور»، أنه تم فتح مصلى السيدات أمام النساء لأداء صلاة القيام، مع التأكيد على الجميع بالالتزام بالضوابط، مقدمًا التهنئة لجميع أهالي الإسكندرية والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.