رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن و«النقد الدولي» يدعوان لتخفيف ديون السودان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:27 م
النقد الدولي
النقد الدولي
وكالات
طباعة
دعت واشنطن وصندوق النقد الدولي، الإثنين، أكثر من 20 دولة إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون السودان، مؤكدين أن البلد أحرزت تقدمًا في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي.

ونظم نائب وزارة الخزانة الأمريكية، آندي بوكول، صباح الإثنين، مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث، لقاء في الفضاء الافتراضي مع ممثلين من أكثر من 20 دولة ومن نادي باريس.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الهدف هو "الدفع بجهود السودان للحصول على تخفيف للديون بموجب المبادرة لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون".

قدمت الولايات المتحدة في نهاية مارس الماضي مساعدات قيمتها 1،15 مليار دولار للسودان لمساعدته على سداد ديونه للبنك الدولي.

وقدر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ديون السودان بنحو 49،8 مليار دولار في نهاية عام 2019. وقالت المؤسستان إن السودان صار مؤهلًا للحصول على مساعدات بموجب المبادرة لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي تسمح بتخفيف ديون البلدان الفقيرة.

ولا يمكن إعفاء بلد بالكامل من الديون إلا بعد وفائه بالتزاماته بتطبيق الإصلاحات.

خلال لقاء الطاولة المستديرة الاثنين، سلط بوكول الضوء على التقدم الذي أحرزته الحكومة السودانية الانتقالية في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، لكنه شدد أيضا على "الخطوات المتبقية" للحصول على إعفاء كلي للديون.

ودعا المشاركين إلى "دعم السودان الكامل في جهوده للوصول إلى المرحلة الأولى من عملية المبادرة لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بحلول منتصف عام 2021، وحث جميع أعضاء صندوق النقد الدولي على دعم التسوية السريعة للمتأخرات المستحقة لصندوق النقد الدولي على السودان".

من جهته، أكد المسؤول الثاني في صندوق النقد الدولي جيفري أوكاموتو أن الصندوق "وجد الإجراءات التي اتخذها السودانيون في الأشهر الأخيرة لتحقيق الأهداف مشجعة".

وقال لصحافيين خلال مؤتمر عبر الهاتف "في ما يتعلق بتسوية المتأخرات، دعوتُ مع كريستالينا (غورغييفا،المديرة العامة) بوضوح، بما في ذلك خلال الاجتماعات المتعددة الأطراف لمجموعة السبع ومجموعة العشرين، إلى تقديم موارد إضافية للسودان".

وقال إنه "متفائل" بشأن تقديم الدعم لمساعدة السودان على "عبور خط النهاية".

وقال "أمامنا مزيد من العمل في ما يتعلق بحشد الموارد المالية الضرورية"، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي سيعمل "بهمة" للحصول عليها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خاص| «تعرضت لمضايقات».. أقوال إمام عاشور عن هجومه على الأهلى

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

موعد بدء عرض مسلسل موسى لـ محمد رمضان والقنوات الناقلة


الصور

image description

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

image description

وزير القوى العاملة يلتقى العمالة العائدة من الخارج فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل 7 سيارات مواد غذائية ضمن حملة «أبواب الخير»

image description

وزير القوى العاملة يسلم 3307 وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة في دمياط

الأكثر قراءة

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

انهيار منزل من 4 طوابق في دمنهور

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«طالعة الساحل» تكون أجمل مع كشرى «تيك تيك»

بيلاروس تحظر بث قناة يورونيوز

حريق كبير بمصنع تاريخي للنسيج في سان بطرسبورج

«إل موندو»: دفعة قوية لبرشلونة بعد تعافي أنسو فاتي

أيام زمان

«أزمات إنتاجية».. كواليس خلافات نجوم فيلم «السادات»

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
زئير إيران.. وصريرها!
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
المزيد

الثقافة

تعرف على البرنامج الرمضاني للمركز القومي للمسرح

الأحد «رحلة العقباوي» و«فرح» و«هذه ليلتي» في سينما الهناجر

وزيرا الثقافة والسياحة والآثار يكرمان نجوم موكب المومياوات بالأوبرا

ضياء فريد عن ديوانه الفائز فى جائزة الأبنودى: حاولت أن أخرج عن المألوف