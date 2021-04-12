المكسيك تعلن فتح تحقيق بشأن ارتفاع أسعار البنزين

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين اعتزام الحكومة إجراء تحقيق لمعرفة أسباب الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.وقال الرئيس المكسيكي إن السلطات ستحقق مع شركات البنزين ذات الهامش الكبير والذي يصل إلى 14%.وأشار الرئيس إلى وجود اقتراح بإلغاء تراخيص عمل الشركات التي يثبت اشتراكها في سرقة الوقود في البلاد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.من ناحية أخرى أشار لوبيز أوبرادور خلال المؤتمر الصحفي إلى ارتفاع تحويلات المكسيكيين العاملين في الخارج خلال فبراير الماضي بنسبة 2ر16% عن الشهر نفسه من العام الماضي إلى 1ر3 مليار دولار.