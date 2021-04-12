واشنطن: لا علاقة لنا بتفجير منشأة «نطنز» النووية الإيرانية

أفادت مصادر أمريكية، قبل قليل، بأنه لا علاقة للولايات المتحدة بحادثة التفجير بمنشأة نطنز الإيرانية، وفقًا لما نقلته قناة العربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وأعلن مسئولون إيرانيون أمس الأحد: إن مفاعل "نطنز" لتخصيب اليورانيوم كان هدفًا لإرهاب نووي.وصرح مسئولون في المخابرات الأمريكية لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن انفجارًا كبيرًا دمَّر تمامًا نظام الطاقة الداخلي المستقل الذي كان يزود أجهزة الطرد المركزي داخل المنشأة القابعة تحت الأرض.