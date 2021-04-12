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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مخزونات النفط الأوروبية فى مارس ترتفع لـ481.73 مليون برميل

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:35 م
النفط
النفط
وكالات
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أظهرت بيانات من يورو ستوك أويل، اليوم الإثنين أن مخزونات النفط الخام الأوروبية بلغت 481.73 مليون برميل في مارس بزيادة واحد بالمئة عن الشهر السابق، لكنها منخفضة 0.5 بالمئة على أساس سنوي.
وأشارت البيانات أيضا إلى أن مخزونات البنزين الأوروبية تراجعت 1.2 بالمئة على أساس شهري إلى 122.66 مليون برميل لكنها ظلت مرتفعة 1.7 بالمئة على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام والمنتجات النفطية الأوروبية الشهر الماضي بلغت مليارا و157.27 مليون برميل في مارس بزيادة 0.2 بالمئة عن فبراير و2.4 بالمئة على أساس سنوي.
وبلغ استهلاك مصافي التكرير الأوروبية من الخام في مارس 8.407 مليون برميل يوميا، بانخفاض 3.2 بالمئة عن فبراير و7.8 بالمئة على أساس سنوي.

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