مصر استوردت مراوح بـ44 مليون دولار مطلع 2021

سجلت واردات مصر من مضخات ومراوح 44 مليون دولار مطلع العام الحالى 2021 مقابل 35.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 8.2 مليون دولار خلال عام، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.ولفت تقرير الإحصاء إلى أن واردات مصر من محركات بلغت 17.2 مليون دولار مطلع العام الحالى مقابل 18.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.يشار إلى أن جملة الصادرات المصرية قد سجلت 2.4 مليار دولار خلال يناير 2021 مقابل 2.7 مليار دولار خلال يناير 2020، كما بلغت جملة الواردات 5.6 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.