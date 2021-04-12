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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:06 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
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سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان، ومحافظ دمياط منال عوض، اليوم الإثنين، 50 شهادة إتمام الدورة التدريبية للجنسين مجانًا، على مهن الخياطة والتفصيل، وكهرباء تركيبات بوحدة التدريب المتنقلة التي وفرتها وزارة القوي العاملة لخدمة أبناء المحافظة بقرية أبوراشد مركز كفر سعد، لتقدم تدريبات مهنية مميزة للشباب والفتيات على مختلف الحرف.

جاء ذلك على هامش زيارة الوزير لتسليم بوالص تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين بالمحافظة، وذلك بحضور إسلام إبراهيم، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي عبد الوصيف، السكرتير العام المساعد، ومنى علي الأطروش، مدير مديرية القوى العاملة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال الوزير: إن التدريب على المهن المذكورة يأتي نظرًا لحاجة المجتمع وتخفيفًا لحدة البطالة وتنمية القدرات ومهارات الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وأوضح الوزير أن المديريات تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص بعد انتهاء الدورات التدريبية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال للراغبين في إقامة مشاريع خاصة بهم وتوفير مصادر التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم، لإنشاء مشروعات صغيرة.

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