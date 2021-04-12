ألمانيا: المحادثات لا تزال مستمرة بشأن توحيد إجراءات مكافحة كورونا

أعلنت الحكومة الألمانية أن المحادثات بشأن توحيد إجراءات مكافحة كورونا على مستوى ألمانيا لا تزال مستمرة.وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، اليوم الاثنين، في برلين، إن هناك تنسيقات جارية حول بعض النقاط المتعلقة بالقواعد الجديدة بين الحكومة الاتحادية والولايات والحكومة الاتحادية والكتل البرلمانية.وذكر زايبرت أنه من المخطط إقرار القواعد الجديدة، صباح غد الثلاثاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء.وتهدف اللوائح الجديدة إلى وضع قواعد موحدة للمناطق التي يرتفع فيها معدل الإصابة بكورونا عن 100 إصابة لكل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام.وقال زايبرت إن هناك حاليا أكثر من 300 منطقة تجاوزت هذا المعدل، مضيفا أن المعدل يزيد على 200 إصابة في أكثر من 50 منطقة.