البورصة تحذر الشركات المقيدة من تجاهل القوائم المالية تجنبًا للغرامات

تبدأ إدارة البورصة المصرية فى مخاطبة 36 شركة بإرسال القوائم المالية السنوية معتمدة من الجمعية العامة، خلال شهر من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد، والتنبيه على هذه الشركات بضرورة إعداد واعتماد القوائم المالية السنوية بحد أقصى 3 أشهر من الجمعية العامة من تاريخ نهاية السنة المالية، طبقًا لأحكام المادة 46 من قواعد القيد مستقبلًا لتجنب مخالفة قواعد القيد وفرض التزام مالي وفقًا للعقد المبرم.وضمت القائمة المخاطبة بالقرار «المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، جلاكسو سميثكلاين، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، جى. إم. سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، البدر للبلاستيك، بي آي جي للتجارة والاستثمار، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، رواد مصر للاستثمار السياحي، جولدن تكس للأصواف، أوراسكوم للاستثمار القابضة، المصرية للمنتجعات السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، رمكو لإنشاء القرى السياحية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، دايس للملابس الجاهزة».كما ضمت القائمة «العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، الخدمات الملاحية والبترولية- ماريدايف، العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الشمس للإسكان والتعمير، جهينة للصناعات الغذائية، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي، الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، اسيك للتعدين- اسكوم، حديد عز، الأهرام للطباعة والتغليف، صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر، القلعة للاستشارات المالية، شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة، EGX 30 INDEX ETF- وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات، المجموعة المالية هيرمس القابضة، الأهلي للتنمية والاستثمار، نايل سيتي للاستثمار، أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي».