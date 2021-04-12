الأمير هاري بجنازة الأمير فيليب دون ميجان ماركل

أعلن قصر بكنجهام، اليوم الإثنين: أن زوجة الأمير هاري، ميجان ماركل لن تحضر جنازة الامير فيليب زوج الملكة الثانية اليزابيث الثاني، بناءًا على طلب من طبيبها بعدم السفر نظرًا لانها حامل.ويترقب الكثيرون يوم السبت القادم، لمشاهدة مراسم الجنازة التي ستكون بحضور الأمير هاري ودون زوجته.كما أكد ناطق باسم القصر الملكي البريطاني: أن الأطباء طلبوا من ميجان عدم الذهاب إلى بريطانيا من أجل الحفاظ على صحة الحمل.كما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية: أن الأمير هاري عاد إلى بريطانيا أمس الأحد ومن المقرر أن يخضع لحجر صحي لوقت مناسب قبل أن يشارك في الجنازة التي ستقام في 17 أبريل.إلى ذلك، قال الأمير أندرو الابن الثاني للملكة إليزابيث وزوجها الراحل الأمير فيليب: إن وفاة والده حرمت الأمة من "جدها" وتركت فراغا كبيرا في حياة والدته بعد زواج دام 73 عاما.وقال: إن وفاة الأمير فيليب خلفت "فراغا هائلا" في حياة الملكة إليزابيث الثانية.كما أضاف: إن الملكة "وصفت الأمر بأنه خلف فراغا هائلا في حياتها" وقال "لقد فقدنا (رجلا بمثابة) جد للأمة.. وأشعر بحزن عميق وأقف داعما لأمي التي تشعر بوطأة الأمر أكثر من أي شخص آخر على الأرجح".بدوره وصف شقيقه الأصغر الأمير إدوارد، وفاة فيليب بأنها "صدمة مخيفة" لكنه أشار إلى أن الملكة "متماسكة وتتحمل الأمر".وحث القصر الملكي ومسؤولو الحكومة الشعب على عدم المجيء بشكل شخصي بسبب قيود فيروس كورونا التي تحظر الاختلاط الاجتماعي. غير أن المئات أحضروا بطاقات وزهورا ووضعوها أمام بوابات قلعة وندسور (32 كيلو مترا) غربي لندن.