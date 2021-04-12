ختام زيارة قيس السعيد لمصر تتصدر عناوين الصحف التونسية

تطرقت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم إلى اختتام الرئيس التونسي قيس سعيد زيارته الرسمية إلى مصر، التي التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعددًا من كبار المسؤولين في مصر متطرقة إلى أهم القضايا والمواضيع التي بحثها سعيد في القاهرة.وتناولت صحف الاثنين تحذيرات عدد من المسؤولين المحليين في تونس من ارتفاع تفشي فيروس كورونا في جهاتهم الأمر الذي أدى إلى سقوط ضحايا جدد بالفيروس.وأوردت في الشأن المغاربي إعلان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا شرطٌ مسبق لاستقرار ليبيا وسيادتها. وأن زيارة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى ليبيا ستليها زيارات قادة أوروبيين آخرين قريبا.وأشارت صحف تونس إلى نفي فرنسا على لسان وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمون بون وجود أي توتر مع الجزائر، مشددًا على أن بلاده تريد التهدئة في العلاقات الثنائية مع الجزائر.