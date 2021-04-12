أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب وينفذ 195 حكما قضائيا في 24 ساعة

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 4 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع.وفي مجال الأمن العام تم ضبط 26 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1703 مخالفة مرورية متنوعة.ونجحت الجهود فى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة في ضبط 3 قضايا، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 195 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجالي مكافحة جرائم " تزوير المستندات" تم ضبطقضية واحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.