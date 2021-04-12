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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب أسيوط يطالب «البترول» بإتاحة فرص عمل لأبناء محافظته

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:52 ص
النائب إبراهيم نظير،
النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب
منى هيبه
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تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن شمال محافظة أسيوط، بطلب إحاطة موجه إلى وزير البترول والثروة المعدنية بشأن عدم إتاحة فرص العمل لأبناء محافظة أسيوط والاستعانة بعاملين من داخل القطاع البترولي ومن خارج المحافظة للعمل بمشروع التكسير الهيدروجيني الذي يقام باستثمارات 2.8 مليار دولار، وتملكه الشركة الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك".

وطالب النايب، بتوفير فرص عمل لأبناء محافظته بمشروع مجمع أسيوط لإنتاج البنزين عالي الأوكتين، نفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد.

وفي السياق، أشار نظير إلى أن تلك المشروعات ستؤدي إلى فتح آفاق متنوعة للتنمية من أجل تحقيق الإستفادة للأنشطة المكملة والخدمات والمساهمة في توفير فرص عمل وخاصة أبناء المحافظة، وختاما طالب نظير بتحويل الطلب إلى لجنة الطاقة والبيئة لبحثه والبت فيه.
نائب أسيوط يطالب «البترول» بإتاحة فرص عمل لأبناء محافظته
نائب أسيوط يطالب «البترول» بإتاحة فرص عمل لأبناء محافظته
نائب أسيوط يطالب «البترول» بإتاحة فرص عمل لأبناء محافظته
نائب أسيوط يطالب «البترول» بإتاحة فرص عمل لأبناء محافظته
نائب أسيوط يطالب «البترول» بإتاحة فرص عمل لأبناء محافظته
نائب أسيوط يطالب «البترول» بإتاحة فرص عمل لأبناء محافظته
نائب أسيوط يطالب «البترول» بإتاحة فرص عمل لأبناء محافظته
نائب أسيوط يطالب «البترول» بإتاحة فرص عمل لأبناء محافظته

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