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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التخطيط» تسلم «العدل» 10 سيارات للخدمات التكنولوجية المتنقلة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:46 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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سلمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة العدل مممثلة في مصلحة الشهر العقاري 10 سيارات خدمة تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمكاتب شهر عقارى وتوثيق، ليتم تشغيلها فى الأماكن المزدحمة بهدف دعم المكاتب التقليدية الموجودة، أو تشغيلها فى المناطق النائية التى لا يوجد بها مكاتب شهر عقارى.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التسليم جاء في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون مع كل وزارات وجهات الدولة، وطبقًا لبروتوكولات التعاون الموقعة مع كل من وزارتي العدل والاتصالات، ووزارة التنمية المحلية، والتي تتضمن قيام وزارة التخطيط بتوفير سيارات مجهزة مزودة بالأجهزة اللازمة للعمل كمراكز خدمية متنقلة تعمل كمكاتب شهر عقارى وتوثيق؛ ومراكز خدمة مواطنين في الأماكن المختلفة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تطبيق معايير الجودة داخل مراكز الخدمة المتنقلة، التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، فضلا عن متابعة وضمان استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تتبع أحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة، مشيرة إلى أن الهدف من سيارات خدمة المواطنين يتمثل في زيادة قنوات إتاحة الخدمات للمواطنين بشكل أكثر سهولة ويسر، مؤكدة أن أحد أهم أدوار الدولة تخفيف العبء على المواطنين، ووصول الخدمة له بأسرع وأفضل وسيلة ممكنة.

وأكدت أنه لأول مرة تتم إتاحة مثل تلك السيارات بتلك الامكانيات التجهيزات في مصر، مشيرة إلى توفير عملية الدفع الإلكتروني للخدمات المقدمة، حيث أن توفير الوسائل التكنولوجية المختلفة واستخدام المواطن لها يمثل قيمة مضافة للاقتصاد.

وفي ذات السياق، أعلنت وزراة التخطيط أنه من المقرر في الخميس المقبل الموافق 15 أبريل 2021 أن يتم تسليم وزارة التنمية المحلية 12 سيارات خدمة تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة تقدم كل خدمات المحليات من ترخيص مبانى ومحلات وإعلانات وإشغالات.

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