محامي جنوب سيناء: موافقة على إنشاء نادي المحامين بطور سيناء

أعلن نقيب المحامين بجنوب سيناء خالد عمار، عن صدور موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بشأن إنشاء نادي المحامين بمنطقة الخدمات السياحية بطور سيناء.وأوضح عمار أن اللواء محمد شوفي، رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء، خاطب اللواء أيمن الشريف سكرتير عام محافظة جنوب سيناء بهذا الأمر رسميًا، ومجلس النقابة الفرعية بصدد متابعة باقي الإجراءات حتى يتم البدء في البناء في أقرب وقت ممكن.ونص الخطاب المشار إليه على «الموافقة على مطلب محافظة جنوب سيناء باستمرار تنفيذ التعاقد المبرم مع نقابة المحامين الفرعية بجنوب سيناء بتاريخ 992007 لاستغلال قطعة الأرض رقم (8) أ بمساحة (1001.45 م2) بمنطقة الخدمات السياحية بطور سيناء بمحافظة جنوب سيناء لمدة (99) عامًا بنظام حق الانتفاع وقيام محافظة جنوب سيناء بأعمال شئونها طبقًا لبنود التعاقد وأحكام القوانين التي أنشئ في ظلها مع إفادة الجهاز بالجدول الزمني للتنفيذ».وفي سياق أخر، ذكر النقيب الفرعي، أن النقابة عقدت الملتقى الرياضي الأول لمحامين جنوب سيناء والذي أقيم يوم الخميس الثامن من أبريل تحت إشراف محمد موسى عضو مجلس النقابة عن الشباب.