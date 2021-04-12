ألمانيا: التطورات الأخيرة في إيران غير إيجابية بالنسبة للمفاوضات

أعلنت ألمانيا، اليوم الإثنين، أن التطورات الأخيرة في إيران غير إيجابية بالنسبة للمفاوضات، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.ودشنت إيران رسميًا أجهزة "متطورة" للطرد المركزي تعمل على تخصيب اليورانيوم "بسرعة أكبر".وترى القوى الغربية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 في مثل هذه الخطوة مخالفة لالتزامات طهران الواردة في الاتفاق.وبث التلفزيون الرسمي الإيراني حفل التدشين في محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم جنوبي العاصمة طهران، وشارك في الحفل الرئيس حسن روحاني عبر الفيديو.وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن عملية ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي، التي وصفت بأنها جيل جديد، قد بدأت بالفعل.