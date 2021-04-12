حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 12 أبريل 2021

الحمل



الثور



الجوزاء



السرطان



الأسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي



الحوت



قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيًا:: انطلاقة يوم إيجابي مهم وواعد تشعر بالفرح والسعادة الكواكب مجتمعة في برجك تحمل اليك المكاسب وتعدك باوقات اجتماعية جيدة ومناسبات سعيدة.عاطفيًا: تبحث في شؤون عاطفية، وتكترث لمعلومات وأخبار جديدة، قد تنشأ علاقة جديدة تبصر النور.صحيًا: الاضطراب الحاصل في القلب سببه الإرهاق العائد لمجهود رياضي أو إفراط جنسي.مهنيًا: دافع عن إنجازاتك خلال هذا اليوم ولا تتهاون بها، فالجميع يحاول أن يدفعك إلى مواجهة قرارات صعبة.عاطفيًا: الوقت غير ملائم للمشاحنات أو لا للمبالغة في الغيرة والتشدّد، دعِ الغيرة جانبًا وقدّم بعض التنازلات.صحيًا: من الحكمة ألا تجهد نفسك، انتبه للقلب والعيون ولا تهمل صحتك إطلاقًا.مهنيًا: عليك أن تقتنع بما كتب لك، فالعمل الذي تؤدّيه اليوم هو مصدر رزقك ولا بديل عنه أقله في المدى المنظور.عاطفيًا: يزيد هذا اليوم من بريقك، إذ إن أورانوس يشكل مثلثًا جميلًا مع كوكب مارس ويولد جوًا رومانسيًا.صحيًا: لا تثق بما يمكن أن يتحمله جسدك من مرض، بل سارع إلى زيارة الطبيب.مهنيًا: لا تهتم بتصرفات الآخرين، فكثيرون منهم يعتمدون أسلوبًا خاصًا لدفعك إلى اتخاذ قرارات عشوائية.عاطفيًا: عليك أن تترك المجال للشريك للتعبير عن رأيه، فقد تكون نصيحته مهمة وفي مكانها الصحيح.صحيًا: عليك عدم تجاهل ارتفاع ضغط الدم إذا رافقته اضطرابات قلبية أو تمدّد في الأوردة.مهنيًا: تسعى هذا اليوم للخروج من حالة الفوضى والضياع والتوتّر وتصحيح مسار الجوّ العام، لا تخاف كل الكواكب إلى جانبك.عاطفيًا: تركّز جهودك على تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها بحق الشريك، وتساعدك بذلك الحظوظ.صحيًا: تكون قادرًا على تحمّل الألم الجسدي لكن في نهاية المطاف يجب استشارة الطبيب.مهنيًا: تعيش يوما مميزا على مختلف المستويات فتشعر بحماسة كبيرة نشاط ودعم ان كل المعطيات المتوفرة ممتازة.عاطفيًا: عليك أن تكون صريحًا مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلًا أم آجلًا، عندها تتعقد الأمور أكثر فأكثر.صحيًا: تقوم بتمارين رياضية بين وقت وآخر إلا أن ذلك لا يكون عن اقتناع وهواية بل لأنك مجبر على ذلك.مهنيًا: لا تتمادَ في أفكارك السود، بل ضع حدًّا لها، وغضّ النظر عن كل ما تقع عليه عيناك من أخطاء وشوائب.عاطفيًا: حاول ان تنظر الى محاسن الحبيب وإيجابياته وتمسّك بها وكن متسامحًا معه إلى أقصى حد.صحيًا: انفعالاتك المفاجئة غالبًا ما تكون نتيجة التوترات العصبية التي تواجهك في مجالك المهني.مهنيًا:يوم ايجابي مميز يقدم لك مشروعا مهما وتخطط لسفر أو تقوم به أو يقدم لك عرضا مهنيا يجعلك مرتاحا للأوضاع وتشعر بسيطرة أكبر على أعمالك.عاطفيًا: لا تسمح لبعض المغرضين التدخل في حياتك العاطفية وتشويش العلاقة بينك وبين الشريك.صحيًا: مع الاقتراب من منتصف هذا الشهر تصبح أشعة الشمس مؤذية نوعًا ما، فتجنّبها.مهنيًا: يوم ناري بامتياز يعطيك القدرة على التفاعل مع الآخرين بطريقة جيدة جدا، ويقدم لك المساعدات والتعاطف تنجح معظم اتصالاتك في تحديد المسار المنشود.عاطفيًا: إذا أردت المضيّ في علاقتك الجديدة، عليك إنهاء علاقتك بالشريك لئلا تبقى أسير الضياع والضلال.صحيًا: تفاءل دائمًا بالخير، ولا تفسح الطريق أمام اليأس ليتسلل إلى نفسيتك.مهنيًا: حماستك الزائدة للوقوف إلى جانب الآخرين لن تورّطك في مواجهات، لكن تمهّل فهذا أفضل.عاطفيًا: إسداء النصائح قد يكون نافعًا، لكنّ العمل بموجبها يفرض عليك قيودًا لم تكن تتوقعها.صحيًا: ابحث جيدًا عن الأسباب التي تجعلك في حال قلق دائم، قد يكون ذلك في العمل أو في العلاقة بالمحيط.الدلومهنيًا: يوم رائع يجعلك تعمل بطريقة جيدة تتقدم، وأخبار ممتازة تصلك من الخارج تطمئن بالك فيلمع نجمك وتنتعش حيويتك يوم مثمر وإيجابي.عاطفيًا: اعط الحبيب المزيد من الوقت ليفكر في مستقبل علاقته بك، اتخذ القرار المناسب.صحيًا: إذا أمعنت في تناول الأكل بكثرة فقد تصاب بمشاكل في الجهاز الهضمي.مهنيًا: يوم جيد تسنح لك الفرصة للمصالحة وإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي مع من اختلفت معهم أخيرًا.عاطفيًا: تعيش لحظات جميلة جدًا تستعيد خلالها ثقة الحبيب بك، وتتحرّر من العقد والتحفظات.صحيًا: يوم مناسب للمّ الشمل وإعادة العافية إلى صحتك.