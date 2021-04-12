إعطاء 1.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا في سويسرا

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 1.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 617 آلاف و543 حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 10 آلاف و453 حالة.ومضى قرابة عام وستة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.