مطران طنطا يقتصر احتفالات عيد القيامة على الكهنة فقط

أعلن الأنبا بولا مطران طنطا عدة إجراءات احترازية مشددة بشأن احتفالات أسبوع الآلام وعيد القيامة في كنائس طنطا والتي تتزامن مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وانتشار الموجه الثالثة.وقال الأنبا بولا مطران طنطا: "إن صلوات جمعة ختام الصوم وعشية أحد السعف وأحد السعف وخميس العهد والجمعة العظيمة وليلة أبوغلمسيس وقداس العيد، كل مره في كنيسة مختلفة من كنائس الإيبارشية يحضرها كل الآباء الكهنة وتكون قاصرة على الكهنة فقط".وتابع: "أما بخصوص البصخات المقدسة، فتقسم لخمس بصخات يوميا، يحضر في كل منها ٥٠ شخصًا كحد أقصى، ما عدا كنيسة الشهيد مار جرجس ١٠٠ شخص كحد أقصى بدون استثناء ولو وجد في المكان كنيستين يعتبر مكانين وعددين".