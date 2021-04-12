السودان: توفير نصف مليار دولار لدعم الزراعة من الإمارات والسعودية

أُعلن السودان، الأحد، عن توفير 400 مليون دولار مقدمة من السعودية والإمارات لتوفير مدخلات الإنتاج الزراعى للموسمين الصيفي والشتوى لهذا العام.وقال عبداللطيف عثمان رئيس الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بالسودان، إن محفظة التمويل الزراعي وجدت إستجابة سريعة من مجموعات خارج السودان بإتفاقيات إطارية لتوفر المدخلات بأسعار المنشأة مما يقلل تكلفة الإنتاج وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.وأوضح عثمان أن المحفظة هجين مابين رأسمال تجاري وإستثماري بتسهيلات مصرفية، وأن كل عملياتها تتم تحت نظر الشركاء ولها لائحة وشروط دقيقة لتنفيذ عملياتها تراقبها جمعية عمومية ومجلس إدارة ولجنة تنفيذية لتوزيع موارد المحفظة.من جانبه قال الطاهر حربي وزير الزراعة السوداني، إن محفظة التمويل الزراعي تعمل على توفير مدخلات الإنتاج الزراعي من البذور والأسمدة والتقاوى والمبيدات ومواد التعبئة.وأشار وزير الزراعة إلى أن تمويل المحفظة يشمل تمويل عيني ومادي قصير المدى فى فترة الموسم، مؤكدًا السعي لاتخاذ كافة الوسائل التي تضمن لإصحاب المحفظة عوائدهم وتسهيل الحصول على التمويل المناسب.