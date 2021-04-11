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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أعضاء تدريس المنوفية: سعيد شوقي تعدى بالضرب والسب على «مرتضى»

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:13 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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وقت أن تعدى الدكتور سعيد شوقي رئيس قسم اللغة العربية على الدكتور محمد مرتضى المدرس بالقسم، كان هناك العديد من أعضاء هيئة التدريس متواجدين وشاهدين على الواقعة ومنهم الدكتور محمد فكري الجزار، والدكتور محمد عبد العال، والدكتور محمد عبد الستار، وكانت هناك طالبتان أيضًا.

عن الواقعة قال الدكتور محمد فكري الجزار:"وقت تعدي الدكتور سعيد شوقي كان هناك 6 متواجدين داخل المكتب، 4 من أعضاء هيئة التدريس بما فيهم أنا، وطالبتان تعدان رسالتان ماجستير.

أضاف الجزار:"كنا نتناقش وفجأة دخل الدكتور سعيد شوقي وهو في حالة ثورة عنيفة وراح يكيل السباب والشتائم النابية للدكتور محمد مرتضى، وحاول الدكتور محمد عبد العال عضو هيئة التدريس إزاحة الدكتور سعيد شوقي عن الدكتور محمد مرتضى، ومعه الدكتور محمد عبد الستار الذي تعرض للضرب أيضًا ففقد الوعي أثناء مناقشته لرسالة بعد ذلك.

وتابع"لم أتحرك وكان المشهد صعبًا لا يصدق، أنا بُهت تماما وقد ألجمتني المفاجأة، ما الذي يحدث لا أعرف الذي تعرض للضرب هو مدرس حديث، ومن يقوم بكيل السباب له هو رئيس قسمه، كيف حدث هذا لا أعرف، وطوال عملي في التدريس ولمدة 30 عامًا لم يحدث موقف مشابه ولو لمرة واحدة امامي.

الدكتور محمد عبد العال عضو هيئة تدريس جامعة المنوفية اتفق بدوره مع كل ما قاله الدكتور محمد فكري الجزار، مضيفًا:" كان الدكتور سعيد شوقي متواجدا داخل مكتبه، ونادى علىّ فدخلت وسلمت عليه، وقال لي:"ينفع الدكتور مرتضى يبص في المكتب ولا يقول السلام عليكم؟"، فقلت له:" ميصحش يا دكتور وحاولت تهدئته وقلت له:"معلش يا دكتور وإنت كبير وهكذا"، وفجأة وجدته يقوم ويندفع خارجا ويتوجه إلى مكتب الدكتور محمد مرتضى، ودون أن يقول كلمة راح يسب ويضرب في الأخير.

وتابع "لم نكن قادرين على إزاحته وهو في ثورته وبعد أن حدث ما حدث وفقد الدكتور عبدالستار الوعي تم تقديم شكوى لعميد الكلية في انتظار رفعها غدًا للجامعة.

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