لبنان تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن غدا الإثنين هو المتمم لشهر شعبان وأن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.وقال مفتي الجمهورية اللبنانية في بيان مساء اليوم: "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه فإن يوم غد الاثنين 12 أبريل 2021 هو اليوم المكمل لعدة شهر شعبان 30 يوما، ويكون يوم الثلاثاء 13 أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442".وأضاف "وإننا إذ نهنئ المسلمين بهذا الشهر المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبر وبركة، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه وآدابه، وإلى العمل بطاعته، وأن يعيد أيامه المباركة على المسلمين واللبنانيين جميعًا بالأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب، وكل عامٍ وأنتم بخير.