الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق خط غاز بأكتوبر (فيديو)

تحاول سيارات الإطفاء السيطرة على حريق خط غاز بمدينة ٦ أكتوبر.تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بتسريب خط غاز في مساكن أبو الوفا في الحي السادس بمنطقة ثان أكتوبر واشتعال النيران به.وانتقلت على الفور 10 سيارات إطفاء للتعامل مع الحادث، وتم إخطار شركة الغاز التي أغلقت المحبس الرئيسي ويتم التعامل حاليا مع النيران.وتجري الآن محاولات لإخماد النيران.