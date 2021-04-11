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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق خط غاز بأكتوبر (فيديو)

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:43 م
حريق خط غاز بأكتوبر
حريق خط غاز بأكتوبر
ندى حمدي
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تحاول سيارات الإطفاء السيطرة على حريق خط غاز بمدينة ٦ أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بتسريب خط غاز في مساكن أبو الوفا في الحي السادس بمنطقة ثان أكتوبر واشتعال النيران به.

وانتقلت على الفور 10 سيارات إطفاء للتعامل مع الحادث، وتم إخطار شركة الغاز التي أغلقت المحبس الرئيسي ويتم التعامل حاليا مع النيران.

وتجري الآن محاولات لإخماد النيران.

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