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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بدء فعاليات توقيع كتاب «أنا يوسف إدريس» لبشري عبدالمؤمن

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:33 م
توقيع كتاب أنا يوسف
توقيع كتاب أنا يوسف إدريس
خالد حماد
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بدأت، مساء الأحد، فعاليات توقيع كتاب أنا يوسف إدريس الصادر عن دار ريشة للنشر والتوزيع للكاتب الصحفي بشرى عبد المؤمن ببيت فاطم، بحضور عدد من الكتاب والصحفيين منهم عزة حسين، محمد الشماع، تغريد النجار، عرفة محمد، مصطفى الطيب، المترجم أحمد أبو الخير، شيماء خميس، ومحمود العطار.

يدير اللقاء المنسق الثقافي مصطفى الطيب، بحضور حسين عثمان، رئيس مجلس إدارة دار ريشة.

الروائي الكبير إبراهيم عبدالمجيد، كتب في تقديمه للكتاب: "أنتم هنا مع رحلة طموحة تستوحي طموح يوسف إدريس وتحاول بصدق وجهد رائعين الإحاطة به منذ طفولته ونشأته غير العادية، وفي ما أنجز وكتب وفعل وكيف كان سماء ممطرة للوطن".

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