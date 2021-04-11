الحكم في دعوى منع مرتضى منصور من الظهور في وسائل الإعلام 13 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، ضد قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين للحكم بجلسة ١٣ يونيو المقبل.اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٤١٠٥ لسنة ٧٣ قضائية رئيس المجلس الأعلى للإعلام.كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، أصدر قرارا بمنع المستشار مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، من الظهور في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الالكترونية والصحف، لمدة شهرين باستثناء ما يتعلق بصفته النيابية أو بمناسبة الأعمال البرلمانية التي يجريها مجلس النواب.أكد المجلس أن هذا القرار جاء بعد الإطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى، وتوصية لجنة ضبط أداء الاعلام الرياضي، وحفاظا علي مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض علي إثارة الجماهير الرياضية المصرية والتطاول عليها والتحقير من شأنها ومن شأن رموز الرياضة المصرية.