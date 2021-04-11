«كورونا» يدفع الهند لحظر تصدير عقار «ريمديسيفير»

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأحد، حظر تصدير عقار "ريمديسيفير" لعلاج الحالات المصابة بكورونا، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس المستجد.ونقلت شبكة "إن دي تي في" عن السلطات القول إنه تم حظر عقار "ريمديسيفير" والمكونات الدوائية له لحين استقرار الوضع الوبائي في البلاد.وقالت الحكومة، في بيان، إن الهند تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما أدى لارتفاع الطلب على عقار ريمديسيفير لعلاج المصابين بالفيروس.