صندوق النقد يحذر من التوزيع غير المتكافئ للقاحات كورونا

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، من أن التوزيع غير المتكافئ للقاحات فيروس كورونا من شأنه أن يعرقل انتعاش الشرق الأوسط.وفي سياق متصل، اختتمت اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى، أمس السبت، أعمالها بجلسة حول فيروس كورونا- لقاحات من أجل البلدان النامية، وناقشت الجلسة التحديات التي تواجه العالم لمواجهة الجائحة.وقام البنك الدولى بعمل استطلاع رأى حول أهم عامل لتحقيق التوزيع العادل للقاحات، وقال 38.5% إن أهم عامل هو التوسع فى توزيع اللقاحات فى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.كما أعرب 28.2% أن أهم عامل هو زيادة إنتاج اللقاحات لتلبية الطلب عليها، فيما أعرب 20.5% أن بناء الثقة من خلال حملات التثقيف والتوعية هو أهم عامل، وأخيرا أعرب 12.8% أن التغلب على العقبات اللوجستية في تخزين اللقاحات ونقلها هو أهم عامل.