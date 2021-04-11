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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق عقار سكنى قرب «الدائرى»

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:50 م
حريق عقار
حريق عقار
حسام التمساح
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أمرت نيابة المرج، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب في عقار سكني بجوار الطريق الدائري بالقاهرة، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني بجوار الطريق الدائري بالقاهرة، أمر اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق.

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