مسؤول أوروبي: روسيا والصين تعرقلان أي رد فعل دولي على الانقلاب في ميانمار

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأحد إن روسيا والصين تعرقلان أي رد فعل دولي موحد على الانقلاب العسكري في ميانمار، مضيفا أن التكتل يمكن أن يقدم المزيد من الحوافز الاقتصادية إذا عادت الديمقراطية إلى البلاد.وقال بوريل في تدوينة "ليس من المفاجئ أن تعرقل روسيا والصين محاولات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض حظر على الأسلحة على سبيل المثال".وأضاف بوريل الذي يتحدث باسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 "المنافسة الجيوسياسية في ميانمار ستجعل من الصعب جدا إيجاد أرضية مشتركة... لكن من واجبنا أن نحاول".