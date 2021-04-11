استعلام عن مخالفات المرور رخص القيادة في مصر وزارة الداخلية



خطوات التعرف على مخالفات المرور 2021 في مصر رقم السيارة والرقم القومي - تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة ويمكن أداء تلك الخدمة عبر الرابط التالي



- الضغط على أيقونة خدمات المرور.



- تحديد خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيم المخالفات المرورية.



- اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.



-إدخال البيانات الخاصة برخصة القيادة، من خلال كتابة الرقم القومي، نوع الرخصة، المحافظة التابع لها وحدة التراخيص، ثم الضغط على إجمالي المخالفات.



- يظهر على الشاشة رقم الرخصة، وإجمالي المخالفات والرسوم القضائية المستحقة. ويتيح مركز معلومات النيابة العامة بإدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، عن استعلام عن مخالفات المرور رخص القيادة في مصر وزارة الداخلية، ضمن خدمات نيابات المرور، من خلال الموقع الرسمي الخاص به، وهي خدمة تتيح الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسيير بأنواعها ورخص القيادة، إضافة إلى الاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة إلكترونيا.- تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة ويمكن أداء تلك الخدمة عبر الرابط التالي من هنا - الضغط على أيقونة خدمات المرور.- تحديد خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيم المخالفات المرورية.- اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.-إدخال البيانات الخاصة برخصة القيادة، من خلال كتابة الرقم القومي، نوع الرخصة، المحافظة التابع لها وحدة التراخيص، ثم الضغط على إجمالي المخالفات.- يظهر على الشاشة رقم الرخصة، وإجمالي المخالفات والرسوم القضائية المستحقة.

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-تحديد طلب استخراج شهادة وفاة بالغرامات.



ـ يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية، حال الموافقة عليها، اضغط موافق.



ـ استكمال تسجيل البيانات الشخصية لمقدم الطلب بدقة.



ـ تحديد طريقة السداد سواء كانت إلكترونيا عن طريق بطاقات الائتمان، أو الدفع نقدا عند الاستلام.





-تحديد طلب استخراج شهادة وفاة بالغرامات.ـ يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية، حال الموافقة عليها، اضغط موافق.ـ استكمال تسجيل البيانات الشخصية لمقدم الطلب بدقة.ـ تحديد طريقة السداد سواء كانت إلكترونيا عن طريق بطاقات الائتمان، أو الدفع نقدا عند الاستلام.

حرصت وزارة الداخلية بالتنسيق مع بوابة الحكومة الإلكترونية على توفير وسيلة سهلة للمواطنين من أجل العمل على استعلام عن مخالفات المرور رخص القيادة في مصر وزارة الداخلية، بطريق سهلة بدون طوابير أو إضاعة وقت.