«بلاش الطريق ده».. من هي الفنانة التي لفتت الانتباه في برومو «الاختيار 2»

طرحت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل "الاختيار 2"، "البرومو" الرسمي للمسلسل منذ عدة أيام وحقق ردود أفعال قوية خاصة أنه الجزء الثاني من العمل يتناول فترة مهمة في تاريخ مصر، ويقوم ببطولة الجزء الثاني كل من النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.وكشف "البرومو" الرسمي شكل وطبيعة شخصيات أغلب أبطال العمل، وفي احد اللقطات من البرومو ظهرت أحد الفنانات في لقطة سريعة وهي تقول "بلاش الطريق ده يا إبراهيم" وهو ما جعل الكثيرين يتساءلون عن هوية هذه الفنانة وطبيعة الشخصية التي تقدمها، وتستعرض "الدستور" أبرز التفاصيل عنها.قائلة عبارة "بلاش الطريق ده يا إبراهيم" هي الفنانة الشابة غادة طلعت، الذي بدأت نشاطها الفني عام 2016 في مسلسل "المغني" مع الكينج محمد منير، وحققت خلال هذا المسلسل نجاحا وانتشارا استطاعت من خلاله ان تثبت موهبتها، وفي العام الذي تلاه شاركت في مسلسل "حلاوة الدنيا" مع الفنانة هند صبري وقدمت شخصية مريضة سرطان.وفي عام 2018 شاركت غادة طلعت في مسلسلين الأول "عائلة الحج نعمان" والذي عرض خارج سباق رمضان، والثاني مسلسل "رحيم" والذي يعد نقلة في مشوارها حيث قدمت شخصية دكتور سمر وهي الطبيبة النفسية لنور، وفي عام 2019 شاركت الفنان عمرو سعد في مسلسل "بركة"، وفي عام 2020 قدمت غادة شخصية "الست ثريا" في مسلسل "الفتوة".بالرغم من أن غادة طلعت بدأت مجال التمثيل دون دراسة سابقة معتمدة علي موهبتها فقط إلا أنها فضلت دراسة التمثيل بشكل محترف، والتحقت بمركز الأبداع الفني بدار الاوبرا المصرية مع المخرج المسرحي الكبير خالد جلال وبعد فترة طويلة من التدريب شاركت في عرض "سينما مصر" وقدمت خلاله عدد من الشخصيات الهامة في تاريخ السينما المصرية مثل سناء جميل في "الزوجة الثانية"، وتحية كاريوكا في "شباب امرأة"، وماري منيب في "عفريتة اسماعيل ياسين".وفي عام 2019 شاركت في عرض "المحاكمة" الذي تولي تنفيذه وإخراجه المخرج الكبير خالد جلال، وعرض أمام رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، وفي موسم رمضان المقبل تشارك بشخصية والدة أحد الشباب الذي سينضم لجماعة الإخوان الإرهابية في اعتصام رابعة، وبالرغم من أن الشخصية التي تقدمها تكبرها سنًا إلا أنها قبلت التحدي.