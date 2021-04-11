إيبارشيات تقتصر صلوات عيد القيامة على الكهنة والشمامسة فقط

بدأت عدد من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اتخاذ إجراءات إحترازية جديدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالموجة الثالثة، من بينها إيبارشيات بورسعيد، ومطاي بالمنيا، وديروط بأسيوط، وطهطا بسوهاج، وأبوقرقاص بالمنيا، ويتم تطبيق هذه الإجراءات بشدة في "5" مناسبات كنسية مقبلة، وهي صلوات قداس جمعة ختام الصوم وأحد الشعانين، وخميس العهد والجمعة العظيمة، وصلاة عيد القيامة المجيد.* أبوقرقاص تقتصر المناسبات الكنسية على 50 شماسًاأعلن الأنبا فيلوباتير أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأبوقرقاص، على اقتصار صلوات المنسبات الكنسية المقبلة من جمعة ختام الصوم حتي عيد القيامة المجيد على الكهنة والشمامسة فقط.وتابع نيافته في بيان له أنه بالتزامن مع اقتصار صلوات المناسبات الكنسية المقبلة والمتمثلة في جمعة ختام الصوم وأحد الشعانين والجمعة العظيمة والعيد، على الكهنة والشمامسة، سيتم اختيار 50 شماسًا للحضور بكل صلاة منها وفقًا لألية محددة سوف تضعها كل كنيسة بالإيبارشية، وذلك بهدف الحد من التجمعات بالتزامن بدء الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.*إيبارشية بورسعيد تعتذر عن استقبال المهنئين بالعيدمن جانبه قال الأنبا تادرس مطران الكنسية القبطية الأرثوذكسية ببورسعيد إنه نظرًا لتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالتزامن مع الموجة الثالثة، فإن الإيبارشية قد اتخذت عدد من الإجراءات الاحترازية أهمها استمرار صلوات القداسا اليومية بنسبة حضور 25% فقط بالحجز المسبق، أما عن مناسبة العيد والمناسبات الكنسية التي تسبقه فهناك عدد من الإجراءات الوقائية المشددة.وتابع "مطران بورسعيد" أن هناك 5 مناسبات كنسية مقبلة ستكون مقتصرة فقط على الكهنة والشمامسة، وهم صلوات قداس جمعة ختام الصوم، وأحد الشعانين، وخميس العهد والجمعة العظيمة وصلاة عيد القيامة المجيد.واعتذر نيافته عن استقبال أي مهنئيين خلال فترة العيد، وذلك بهدف الحد من التجمعات ضمن الإجراءات التي اتخذتها الإيبارشية للوقاية من فيروس كورونا في موجته الثالثة.* توقعات لتعميم قرار اقتصار صلوات العيد على الكهنةتوقعت عدد من المصادر الكنسية بإيبارشيات مختلفة أن يتم تعميم قرار اقتصار صلوات العيد والمناسبات الكنسية الأخرى المقبلة على الكهنة والشمامسة فقط خلال عدة أيام، وذلك للحد من التجمعات وانتشار فيروس كورونا المستجد بالتزامن مع بدء الموجة الثالثة.