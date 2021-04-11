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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 11487 شخصا لعدم ارتداء الكمامة

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:20 م
ضبط عدم ارتداء الكمامة
ضبط عدم ارتداء الكمامة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، في تحرير محاضر لـ11487 شخصا، لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 11423 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 64 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 585 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 146 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1002 شيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، ويجري استمرار الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وجاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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