ضبط أكثر من 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، أسفرت جهودها عن ضبط 3248 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 12327 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، فيما نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية عن ضبط 622 قضية متنوعة.ونجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، في ضبط 33 قضية (مصنفات سمعية وبصرية - مطبوعات).وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط 5 قضايا.