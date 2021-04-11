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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تشريح جثة طفلة خنقتها والدتها في أوسيم.. والنيابة تستدعي الأب

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:49 ص
جثة طفلة
جثة طفلة
ندى حمدي
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أمرت نيابة أوسيم بمحافظة الجيزة، بندب الطب الشرعي لتشريح جثة طفلة خنقتها والدتها لتحديد سبب الوفاة، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة ودافع المتهمة لارتكاب الجريمة.

كما أمرت باستدعاء والد الطفلة زوج المتهمة لسماع أقواله حول الواقعة، بعدما أشار في محضر الشرطة إلى أن زوجته تعاني من مرض نفسي دفعها لخنق ابنتها حتى الموت، كما طلبت استدعاء أسرتها والاستعلام عن مدى خضوعها لعلاج نفسي من عدمه.

و كشفت التحقيقات والتحريات الأولية، أن والدة الطفلة تعاني من مرض نفسي منذ فترة، مما دفعها لخنق نجلتها، واعترفت الأم أنه مساء الواقعة، كانت الطفلة برفقتها تلهو في صالة الشقة وفجأة قامت بخنقها وعقب ذلك أخذتها ووضعتها على السرير، وجاء الزوج من عمله اعتقد أن الطفلة نائمة، وفي صباح اليوم التالي أبلغت زوجها أنها خنقت الطفلة وعلى الفور أبلغ الشرطة.

وأضافت التحقيقات أن زوج السيدة لم ينتبه إلى حديثها في بادئ الأمر، حيث كان يعتقد مرورها بأزمة نفسية، لكن حالتها كانت تزداد سوءًا يومًا تلو الآخر، وكانت تتعدى على أطفالها الأربعة 3 أولاد وبنت)، بالضرب بدون أسباب واضحة.

و قال الزوج أنه إلى المشايخ لعلاج زوجته، لظنه أنها تعاني من ( مس أو سحر) ولكن دون فائدة، فكانت السيدة تعيش حالة تنتابها ويجن جنونها ولا تعرف ما تفعله ولا تدرك تصرفاتها.، مشيرا إلى أنه توجه
يوم الواقعة وبرفقته أطفاله الثلاثة أعمارهم 14، 11، 8 سنة إلى أرضه لزراعتها، تاركًا زوجته وطفلته "ريتاج" البالغة من العمر 3 سنوات في المنزل، وتركت الأم طفلتها تلهو وتوجهت لترتيب وتنظيم الشقة، وتحضر وجبة طعام قبل عودة زوجها وأطفالها، وأثناء ذلك طاردتها الأوهام في الشقة، وعلى إثر ذلك أحضرت "إيشارب" وخنقت طفلتها ولم تتركها إلا وهي جثة هامدة.

وكان قسم شرطة أوسيم، قد تلقى بلاغا بقيام سيدة بخنق طفلتها داخل شقتها فى أوسيم، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة كانت تعاني من أزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، ما دفعها إلى خنق طفلتها، وتمكنت القوات من القبض عليها، وتولت النيابة التحقيق

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