صدور المجموعة القصصية «يحدها من الشمال» لليمنية سهير السمان

صدر عن دار "ميريت" للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية الجديدة للكاتبة والأديبة اليمنية سهير السمان، والتي تحمل اسم "يحدها من الشمال"، وتقع فيفي 130 صفحة.وتضم المجموعة 18 قصة قصيرة، وهي "يحدها من الشمال، وشم، الحديقة الخلفية، نصف وجه، سيقان بلقيس، محاولة أخرى للحياة، حيابك، حقيبة، تسجيل دخول، طريقتان للقتل، احتراق، اغتيال، ضربة شمس، بلا أرض، المتنك، ليست العينين، شرفة من ليل.".واختتمت المجموعة بكلمة للدكتور أيمن تعيلب أستاذ النقد الأدبي المعاصر، جاء فيها أن "الإطار الفكري الذى تنطلق منه القاصة في هذه المجموعة هو هاجس الرحيل والموت والاغتراب والوحشة الإنسانية الشجية لكنه لا يُعدوا هذا الهاجس الأولى في الواقع أن يكون ذريعة وحافزًا لعملية الخلق".