21 عاملًا «فى ورطة» داخل منجم صينى

يعمل رجال إنقاذ اليوم الأحد على إغاثة 21 عاملًا تقطعت بهم السبل في منجم فحم بمنطقة شينجيانغ شمال غربي الصين جراء الفيضانات التي أدت إلى قطع التيار الكهربائي وأحدثت اضطرابًا في الاتصالات.وقالت وكالة أنباء شينخوا الرسمية إن الحادث حصل في موقع فنغيوان مساء السبت، بينما كان العاملون في منجم الفحم يجرون أعمال تحسين.وتم إنقاذ 8 من 29 شخصًا موجودين في المنجم. وتمكن رجال الإنقاذ من تحديد موقع 12 شخصًا.وذكرت محطة "سي سي تي في" التليفزيونية "أن المنصة التي يوجد فيها العاملون الـ12 تقع على عمق 1200 متر تحت مستوى الأرض والأرضية معقدة مما يجعل عملية الإنقاذ صعبة".