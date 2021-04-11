قتيل و6 مصابين إثر انهيار داخل نفق غرب الأردن

لقي شخص حتفه وأصيب ستة آخرون اليوم الأحد، إثر انهيار التربة عليهم داخل نفق بمنطقة الغور الصافي بمحافظة الكرك غرب الأردن.ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن الناطق باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي القول إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك، وبإسناد من فريق الإنقاذ المائي والجبلي التابع لمركز شهداء البحر الميت في مديرية البلقاء، تعاملت فجرًا مع وفاة شخص وإصابة ستة آخرين إثر انهيار أتربة عليهم داخل نفق بمنطقة الغور الصافي.وأضاف أن كوادر الدفاع المدني عملت على إزاحة الردم وتحرير حالة الوفاة باستخدام المعدات المتخصصة بمثل هذه الحوادث؛ ووصف الحالة العامة للمصابين بالمتوسطة.ولم تتوافر على الفور المزيد من التفاصيل.